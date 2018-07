Tickets Kensington in Arena voor spotprijs op Ticketswap

Tickets voor het felbegeerde concert van de Nederlandse rockband Kensington in de Johan Cruijff Arena worden momenteel voor spotprijzen weggedaan. Op Ticketswap staan de tickets te koop voor 16 tot 35 euro. Dat is veel minder dan de 40 tot 80 euro dat oorspronkelijk werd gevraagd voor het 'grootste Nederlandse popconcert ooit.'

In totaal worden bijna 800 tickets aangeboden van het volledig uitverkochte concert, aanstaande zaterdag. De Johan Cruijff Arena biedt plaats aan 50.000 toeschouwers, dus leeg zal het niet zijn. De goedkoopste kaarten gaan weg voor 16 euro. De duurste (staanplaatsen) gaan voor 33 euro.

Kensington-frontman Eloi Youssef vertelde gisteren aan het Algemeen Dagblad dat hij toch wel een tikkie nerveus is. Hij slaapt al dagen slecht en hij droomt dat hij zijn microfoon kwijt is. Over de geluidskwaliteit van de Arena - ook wel de Galmbak genoemd - maakt de band zich geen zorgen: 'we gebruiken gewoon minder effecten, dan komt het goed. De Arena zorgt voor onze galm'. Wie live wil aanschouwen of het goedkomt, kan dus nog spotgoedkope tickets kopen op Ticketswap.