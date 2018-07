Pratende prullenbakken onthuld: 'Joehoe, ik heb honger'

De eerste drie pratende prullenbakken in de stad zijn gistermiddag onthuld in Oost.

Dankzij de prullenbakken moet afval weggooien een 'beleving' worden, zo liet de gemeente inwoners per brief weten. De bakken, die bij de Batjanstraat staan, zeggen bijvoorbeeld 'joehoe, ik heb honger'. Ook bedanken ze nadat er troep in is gegooid. 'Lekker bezig.'

'Het blijft helaas een groot probleem in de stad', zegt gebiedsmakelaar Danielle van Kesteren. 'Met een creatief extra middel dat mensen aanspoort en beloont, hopen we net de laatste mensen over de streep te trekken.'

Buurtbewoners waren over de prullenbakken te spreken. 'Geweldig, eindelijk iemand om mee te praten 's ochtends.'