Verdachten schietpartij Oetgensstraat weer vrij

De drie mannen die gisteren werden opgepakt vanwege schoten in de Oetgensstraat, zijn weer vrijgelaten.

Dat laat de politie weten. De drie lijken niets met de schietpartij te maken te hebben, zo zegt een politiewoordvoerder. Het drietal werd gisteravond door agenten met getrokken wapens uit een auto op de Wibautstraat gehaald.

De politie had even daarvoor een melding gekregen dat er schoten waren gehoord in de Oetgensstraat. De woordvoerder liet weten dat het er tot nu toe op lijkt dat er inderdaad daadwerkelijk geschoten is.