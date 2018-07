Wietkwekerij in Westelijk Havengebied dichtgetimmerd

Een pand aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied is vandaag dichtgetimmerd.

In het gebouw was eerder door de politie een wietkwekerij gevonden. Er stonden in totaal 472 wietplanten. Het pand is daarom voor onbepaalde tijd gesloten.

Volgens de gemeente kan een dergelijke wietkwekerij leiden tot overlast, brandgevaar en een aanzuigende werking op criminele activiteiten. 'Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.'

De gemeente sluit wekelijks panden in de stad, meestal komt dat omdat er drugs of wapens gevonden zijn. Waarnemend burgemeester Van Aartsen tekende twee dagen geleden het bevel om het pand dicht te timmeren.