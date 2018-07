Buurtbewoners: Schietpartij Oetgensstraat na uit de hand gelopen ruzie hangjongeren

De schietpartij in de Oetgensstraat van gisteravond vond plaats na een uit de hand gelopen ruzie. Dat zeggen buurtbewoners tegen AT5.

Volgens hen staan er in de straat vaak groepjes jongeren. Gisteravond was dat ook zo. Er zou een ruzie zijn onstaan tussen twee jongeren en een derde jongen, waarbij ook een kopstoot werd uitgedeeld. 'Er leek om versterking te zijn gevraagd en toen kwam er iemand met een klein vuurwapen.'

Er zou twee keer geschoten zijn. Daarbij werd niemand geraakt, of er op iemand is gericht of dat er in de lucht is geschoten is niet duidelijk. De schutter is daarna weggegaan.

Na de schietpartij hielden agenten drie verdachten aan in de nabijgelegen Wibautstraat. Zij zijn inmiddels weer vrij, volgens de politie lijkt het erop dat ze niks met de schoten te maken hebben.

De schietpartij lijkt niets te maken te hebben met de schietpartij in de Dusartstraat in De Pijp. Daarbij raakten drie mensen gewond.