Slachtoffer liquidatiepoging De Pijp nog altijd in levensgevaar

De drie mannen die gisteravond gewond raakten bij de schietpartij in een horecagelegenheid aan de Dusartstraat nabij de Ceintuurbaan, liggen allemaal nog in het ziekenhuis. Eén van hen is er zwaar aan toe. De politie gaat uit van een poging tot liquidatie.

De politie meldt dat een nog onbekende man rond 18.50 uur de zaak binnenliep en het vuur opende op een groepje mannen. Drie personen werden geraakt, waaronder één zwaargewonde die in de borst werd geraakt. De andere slachtoffers werden in het been en een arm geraakt. De politie gaat uit van een poging tot liquidatie.

De schutter reed vervolgens weg in een witte bestelbus. Die werd vannacht al brandend aangetroffen op de Stadionkade. De recherche gaat er vanuit dat het om dezelfde auto gaat.

De politie laat weten nog steeds op zoek te zijn naar getuigen die rondom de horecagelegenheid aanwezig waren. Zij kunnen zich - eventueel anoniem - melden bij de politie.