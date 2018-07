VVD wil reclameborden voor gedupeerde restauranthouder in Noord

Na de Partij van de Ouderen heeft ook de VVD het stadsbestuur om opheldering gevraagd over de enorme stadsverwarmingbuizen op de Ridderspoorweg in Noord.

Door de buizen lijkt het restaurant Dish aan de Kade onbereikbaar. Volgens eigenaar Serge Metz is de omzet daardoor met zeventig procent gedaald. 'Nog een paar weekenden en dan ga ik onderuit. Dan is het over', zei hij eerder tegen AT5.

VVD-raadslid Marianne Poot heeft Metz gesproken. 'Hij probeert ondanks de slechte zicht- en bereikbaarheid met creatieve oplossingen zoveel mogelijk gasten aan te trekken', laat Poot weten. Ze vraagt of het stadsbestuur om met hem mee te denken en met hem mee te werken.

Ze denkt onder meer aan het toestaan van reclameborden en extra plantenbakken van het restaurant. Ook wil Poot dat het restaurant op Iamsterdam.com genoemd wordt.