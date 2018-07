Overleden vrouw ligt maandenlang in huis Slotervaart

In een woning aan de Marten Corverhof in Slotervaart is vorige week een overleden vrouw gevonden. Het lijkt er op dat de 84-jarige vrouw daar zo'n zes maanden heeft gelegen.

De omwonenden reageren geschrokken op haar dood. De vrouw leidde volgens hen een teruggetrokken bestaan en woonde het grootste gedeelte van haar leven aan de Marten Corverhof.

'Ik woon hier ook al zestig jaar. Ik hoop straks niet ook zo gevonden te worden', zegt een aangeslagen buurtbewoonster. 'Mijn man hielp haar vroeger nog wel eens met klusjes in haar huis. Maar hij is nog niet zolang geleden ook overleden. Toen ik haar nog wel zag, merkte je wel dat ze steeds meer achteruit ging.'

Een woordvoerder van de politie bevestigt de vondst van de vrouw. 'Ze had geen directe familie, maar een aantal mensen uit de buurt heeft aan de bel getrokken omdat ze haar een paar weken niet gezien hadden. Dat bleek een paar maanden te zijn.'

De GGD heeft samen met de politie vastgesteld dat ze een natuurlijke dood is gestorven. Op basis van de post in de woning vermoeden zij dat de vrouw al zeker een halfjaar geleden is overleden.