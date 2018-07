'Babyface Ninja' gaat voor wereldtitel: 'Wedstrijd van mijn leven'

Het uur van de waarheid is bijna aangebroken voor Yousri Belgaroui. De kickbokser uit Noord -in de ring ook wel bekend als de Babyface Ninja - vecht op 20 juli in New York om de wereldtitel. Het is de kans van zijn leven, waarvoor hij al maanden alles aan de kant zet.

De bokser was twintig jaar toen hij op professioneel niveau begon te spelen en werd drie jaar later de leerling van legendarische trainer Mike Passenier. Toen ging het snel, maar niet zonder moeite.

'Vanaf toen ging ik echt meedoen met de wereldtop', zegt Yousri. 'Dat was heel zwaar in het begin. Met heel hard werken, bloed, zweet en tranen zijn we nu op dit punt gekomen waar ik mag laten zien dat ik de beste van de wereld ben'. Het is overigens niet de eerste keer dat Yousri voor een wereldtitel gaat, maar dat gevecht eindigde in tranen. Hij verloor van de Braziliaan Alex Pereira. Nu gaat hij vol voor de revanche én de titel.

Identiteit

Dat doet hij overigens onder de Tunesische vlag, maar hij is trouw aan Amsterdam. 'Op de eerste plaats ben ik Amsterdammer, dat is het grootste deel van mijn identiteit. Ik ben hier opgegroeid en ik houd van mijn stad. Zodra ik buiten de stadmuren kom voel ik mij een buitenlander. Dit is de wedstrijd van mijn leven, eigenlijk het moment van mijn leven ook. Alles heeft hier naartoe geleid. Ik kan pas echt verder als dit is afgesloten', aldus Yousri.

Het gevecht van Babyface Ninja vindt plaats op 20 juli in New York.