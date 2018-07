Inval politie bij shishalounge in Oosterparkbuurt

Bij een horecagelegenheid aan de Eerste Oosterparkstraat in Oost is de politie bezig met een inval. Het zou gaan om een shishalounge.

De Belastingdienst en Douane doen ook mee aan het onderzoek in de zaak. Er wordt bij deze 'integrale horeca controle', zoals een woordvoerder van de politie het noemt onder andere gecontroleerd op de vergunning.

De controle volgt na meldingen van overlast uit de buurt. Om wat voor overlast het precies gaat is niet bekend. Volgens de politie is er geen link met de liquidatiepoging gisterenavond aan de Dusartstraat in De Pijp.

De zaak is afgezet met blauwe schermen en buiten staat een mobiel kantoor van de politie.