Aanhouding en vondst 1,5 miljoen cash in onderzoek liquidatie Slotervaart

De politie heeft gisteren een 44-jarige Serviër opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moordaanslag op Goran Tasic. Tasic werd op 15 maart onder vuur genomen op de Piet Mondriaanstraat in Slotervaart. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Volgens de politie hield Tasic zich bezig met drugshandel, met name tussen Nederland en Scandinavië. Samen met de Servische politie werd een onderzoek gestart naar aanleiding van de liquidatie. Het Openbaar Ministerie loofde zelfs een beloning van 20.000 euro uit voor meer informatie in de zaak.

Verborgen ruimte in auto

Het onderzoek richtte zich al snel op een woning in Zuid. De woning werd enige tijd geobserveerd, waarbij de 44-jarige Serviër in beeld kwam. Gisteren reed die verdachte in een auto richting België, vlak over de grens werd hij door agenten staande gehouden. In een verborgen ruimte in de auto werd een grote hoeveelheid cash gevonden.

Lees ook: Burgemeester: 'Dodelijke schietpartij Nieuw-West vermoedelijk drugsgerelateerd'

Kort na die aanhouding werd ook de woning in Zuid doorzocht. Een 34-jarige Serviër werd binnen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. In de woning werd opnieuw veel geld gevonden: 1,5 miljoen cash.

Naar plek liquidatie gelokt

De politie denkt dat Tasic op 15 maart naar de Piet Mondriaanstraat gelokt werd. De schutter stond daar waarschijnlijk op hem te wachten. Het onderzoek naar de moordaanslag wordt voortgezet.