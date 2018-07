Hoogste rechter bevestigt: tweede huis verhuren aan toeristen mag niet

Het mocht al niet van de gemeente, maar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft het nu ook bevestigd. Het verhuren van je tweede woning aan toeristen is verboden en kan je duur komen te staan.

Dit ondervond iemand die zijn tweede huis in Zuid via Booking.com verhuurde aan toeristen. De huiseigenaar woonde zelf niet op het adres. Hij kreeg in 2015 een boete opgelegd van maar liefst 12.000 euro. De Amsterdammer maakte bezwaar, maar tevergeefs. De Raad van State veegde het beroep van tafel en de huiseigenaar moet nu alsnog het torenhoge bedrag aftikken. De eigenaar van het huis had een vergunning moeten aanvragen voor het verhuren van zijn tweede huis.

De eigenaar van de woning was van mening dat incidentele vakantieverhuur niet uitsluit dat de woning ook daadwerkelijk als tweede woning wordt gebruikt. Ook had de eigenaar per e-mail contact gehad met een jurist van stadsdeel Zuid. Daaruit begreep hij dat hij de woning incidenteel mocht verhuren aan toeristen. Maar in de mail vraagt de jurist nog of de eigenaar de voorkeur heeft bij een vergunning om het tweede huis te onttrekken aan de woningvoorraad. Hij had dus volgens de rechter kunnen weten dat die vergunning nodig was voor vakantieverhuur.

De gemeente ziet in de uitspraak een bevestiging van de regels die ze al eerder hadden vastgesteld. In een persbericht zegt de gemeente blij te zijn met de uitspraak. 'De gemeente voelt deze uitspraak als een steun in de rug. De rechter bevestigt hiermee dat illegale toeristische verhuur de leefbaarheid in buurten onder druk zet.'