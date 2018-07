Eigenaar Café Hermes over liquidatiepoging: 'Hebben al drie jaar ellende gehad'

Ze wordt al sinds gisteravond platgebeld, Béa Servais-Smit, de eigenaar van Café Hermes dat ligt op de Ceintuurbaan. Mensen denken dat de schietpartij waarbij drie mannen gewond raakten, in of bij haar café gebeurde, maar dat is dus niet het geval.

De mannen werden neergeschoten aan de overkant van de Dusartstraat, bij voormalig coffeeshop Today. Daarom wil Béa wat rechtzetten. 'Ik heb een heerlijk biljart, een heerlijk sjoelcafé, vanavond een leuk feestje van een jongen die een jaar naar Spanje gaat, die gaat daar vlinderen, fladder-de-fladder, hartstikke leuk. Maar nu krijg ik de naam dat het bij mij gebeurd is. Daar ben ik niet zo blij mee.'

In borst geschoten

Een man met een helm op liep gisteravond de voormalig coffeeshop binnen en schoot op drie mannen die bij elkaar zaten. Een man werd geraakt in zijn been, een ander in zijn arm, een derde man werd meerdere keren in zijn borst geschoten. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar. Béa was tijdens de schietpartij aan het werk, ze hoorde de knallen en ging even later naar buiten.

'Er lagen hier twee heren op de grond', zegt ze wijzend naar de stoep voor de coffeeshop. 'Op dit gedeelte van de straat. Kijk daar is mijn café aan die kant van de straat en dit is Today.' Béa baalt er flink van dat mensen denken dat haar zaak iets te maken heeft met de schietpartij. 'We hebben drie jaar ellende gehad. Straat open, brug dicht en nu is dit weer aan de hand.'