Halsema dolenthousiast onthaald in Noord: 'Dit is waarom ik het doe'

Na de plichtplegingen gisteravond was het vandaag de eerste werkdag voor burgemeester Femke Halsema. En er stond meteen al een werkbezoek op de agenda. Bij Muziekschool Noord, een plek waar veel kinderen uit de buurt cursussen volgen. En dat was goed te merken toen de burgemeester naar buiten kwam.

'Het was heel fijn om in Noord te zijn vanmorgen. En we zijn meteen in een buurthuis begonnen, waar ik met heel veel mensen gesproken heb.' Halsema wilde nog uitleggen met wie ze gesproken had, maar al snel werd ze overstemd door een groep dolenthousiaste kinderen die om haar heen beginnen te springen en juichen. Maar volgens Halsema zijn de kinderen vooral enthousiast omdat ze een camera zien.

Terug naar de inhoud dan. 'Dit is natuurlijk waarom ik het wil doen. Het is geweldig om in Noord te zijn en om met mensen te kunnen praten en hun zorgen te kunnen horen over de toekomst van Noord', zegt Halsema over de gesprekken die ze had.

Volgens de burgemeester zijn er genoeg zorgen in Noord. 'Er zijn zorgen van armoede, zorgen om niet bij de rest van de stad te kunnen horen, zorgen om schaarste, schulden en daar hebben we met mensen over gepraat.'