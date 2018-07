Amin Younes meldt zich op krukken bij Napoli

De transfersoap omtrent Amin Younes lijkt eindelijk voorbij. De voormalig Ajacied melde zich vrijdag bij zijn nieuwe werkgever Napoli. De Italiaanse topclub lijkt Younes echter voorlopig niet in te kunnen zetten.

De Duitse aanvaller meldde zich namelijk op krukken in Napels. Toen Younes vertrok bij Ajax, leek er nog niets aan de hand. Volgens de NOS liep Younes de blessure een paar weken geleden op toen hij voor zichzelf trainde om fit te blijven.

‼️#Younes a Dimaro in compagnia del suo entourage: previsto un incontro dei suoi avvocati col #Napoli in giornata‼️ via @CiroTroise pic.twitter.com/WjDpvF5AwN — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 13, 2018

Na zijn komst naar Ajax in 2015, groeide Amin Younes al snel uit tot een publiekslieveling. In het seizoen 2016/17 was Younes belangrijk in Ajax' weg naar de Europa League-finale en debuteerde hij zelfs in het Duitse elftal.

Het afgelopen seizoen was zeer teleurstellend voor de aanvaller. Younes werd geteisterd door blessures en raakte zijn basisplaats kwijt aan Justin Kluivert. In de winterstop leek Younes op weg naar Napoli, maar daar kwam hij toch van terug. Vervolgens had trainer Erik ten Hag hem niet meer nodig na een aanvaring, waardoor Younes de tweede seizoenshelft alleen nog mocht meetrainen met Jong Ajax.