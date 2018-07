Amsterdammer Dylan Groenewegen sprint naar tweede Tourzege van carrière

In Chartres heeft Amsterdammer Dylan Groenewegen vandaag de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. Het is de tweede keer dat Groenewegen een ritzege pakt in de Tour, vorig jaar won hij de slotetappe.

De etappe van vandaag eindigde in een massasprint. Daarin leek Groenewegen het onderspit te delven. Hij werd door meerdere rijders opgesloten, maar kon zich net op tijd uit het gedrang bevrijden. Op de laatste meters versloeg hij de Colombiaan Gaviria en de Slowaak Sagan.

De familie van Groenewegen heeft een fietsenwinkel in de Rivierenbuurt. Daar is het momenteel stilletjes. Wel hangt er een briefje op de deur. 'Wij zijn naar de Tour de France onze zoon volgen! 31 juli weer open.'