Gigantische metalen pijp van bouwplaats vermorzelt elektrische Biro

Een stalen pijp van een bouwplaats aan de De Clercqstraat heeft een elektrische Biro verpletterd. Van het elektrische wagentje, dat ruim 12.000 euro waard is, is niets meer over.

Er zat niemand in het karretje dat op de stoep geparkeerd stond. Hoe het kon gebeuren dat de pijp omviel en op de Biro terecht kwam, is niet bekend.

Lees ook: Binnenkort ook betaald parkeren met Biro? 'De stad is druk en vol'

Op de plek wordt aan de brug gewerkt. Daarom is de weg voor zwaar verkeer en trams afgesloten. De brug is afgesloten tot en met 31 oktober.