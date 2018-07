Burgemeester Halsema sluit koffiezaak Today na liquidatiepoging

De koffiezaak waar gisteren op klaarlichte dag drie mannen onder vuur genomen werden, is door burgemeester Femke Halsema gesloten.

Koffiezaak Today aan de Dusartstraat in Zuid blijft voor onbepaalde tijd dicht, besloot Halsema. Gisteren liep rond zeven uur 's avonds een schutter de zaak binnen en opende het vuur. Daarbij vielen drie gewonden, waaronder de eigenaar. 'In de koffiezaak komen geregeld bekenden van de politie', laat de gemeente weten.

'Een schietincident op klaarlichte dag in een drukke buurt als de Pijp heeft een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten het café per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten', luidt de motivatie van het besluit.

Vluchtauto

Twee van de beschoten mannen raakten gewond aan ledematen, het vermoedelijke doelwit werd echter geraakt in zijn borst. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar. Vannacht is langs de Stadionkade de witte Caddy gevonden waarmee de daders vermoedelijk aan kwamen rijden en weer vluchtten.