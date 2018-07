Nieuw-West krijgt eindelijk een bioscoop in 'Oxville'

Een avondje naar de bioscoop? Inwoners van Nieuw-West moeten er voor naar een ander stadsdeel. Maar daar komt verandering in. Want in oktober opent 'Oxville Cinema' haar zalen.

Tot op heden was Nieuw-West het enige stadsdeel zonder bioscoop. De bioscoop zal zich vestigen in Theater de Meervaart, zo meldt Het Parool. Osdorpers Carlo Dias, Aydin Dehzad en Bas Broertjes, die al jarenlang actief zijn in de filmindustrie, zijn de initiatiefnemers van 'Oxville'.

Verwacht bij de bioscoop geen actieheldenfilms en romcoms uit Hollywood. 'Oxville' vertoont met name 'wereldcinema': klassiekers en cult-documentaires uit niet-Engelse landen. Ook zullen er ook veel educatieve films worden gedraaid.

Moeilijk stadsdeel

De nieuwe bioscoop moet daarbij een ontmoetingsplek worden voor buurtbewoners. 'Nieuw-West is een moeilijk stadsdeel, met een sterke polarisatie', aldus Dias tegenover Het Parool. 'Het zou mooi zijn als de bioscoop een plek wordt waar mensen met elkaar in contact komen'.

De bioscoop zal zich vestigen in de Blauwe Zaal van Theater de Meervaart, waar 275 mensen in passen.