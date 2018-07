Eten en muziek maken Kwaku tot wat het is: 'Kwaku is vrij!'

Het Kwaku Summer Festival gaat zaterdag weer van start. Vier weekenden plus twee vrijdagavonden staat het Nelson Mandelapark in het teken van feesten, genieten en lekker eten.

Vooral de muziek én het eten maken Kwaku tot een unieke belevenis. AT5 sprak met Kwaku-liefhebbers van het eerste uur over waarom nou juist deze twee elementen Kwaku tot zo'n bijzonder festival maken.



De muziek

'We doen veel shows', vertelt Roger van Soultrash. 'En vaak doen we dat voor de hippe kids uit Amsterdam. Maar dit is anders, dit publiek.. Het is gewoon leuk om voor je buurman op te treden!'



En er is vooral veel verschillende muziek, 'je gaat even kijken in een tent. En je ziet Salsa!' Vertelt Elj van Soultrash. 'Terwijl iets verderop zie je Ghanezen helemaal losgaan.'



Het eten

Naast de muziek is eten hét andere onderscheidende element van Kwaku. Patrick Rechards weet als géén ander wat de Kwaku-ganger wil. 'Het is een familiereünie', vertelt hij. 'Ik vind het altijd leuk om Kwaku te doen. Mensen komen overal vandaag hier naar toe. Je moet naar Kwaku komen om te zien dat wij Surinamers, vijf grote bevolkingsgroepen, gewoon één zijn. Kwaku is vrij. Mensen gaan er heen en feesten op z'n Surinaams.'



Klein minpuntje... Bij de stand van Patrick is het vaak druk. De rijen zijn lang, maar korter ziet Patrick ze niet worden. 'Ze zijn lang omdat ik kook met Surinaamse kwaliteit', lacht hij. 'Dat ga ik niet veranderen. Ik doe geen water bij de wijn!'