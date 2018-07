PvdA wil stelende kinderen toespreken in plaats van opsluiten

De PvdA wil kinderen die een klein misdrijf begaan niet meer opsluiten. Volgens de collegepartij heeft het urenlang verhoren en gevangenzetten een traumatisch effect op kinderen.

'Als een twaalfjarige een pak koekjes steelt uit een winkel kan het urenlang opgesloten en verhoord worden', aldus fractieleider Soufyan Mbarki. 'Dat is veel te ingrijpend voor een kind van die leeftijd. Als kinderen getraumatiseerd raken na hun eerste aanraking met de politie is dat een slechte zaak. Kinderen moeten leren dat de politie er ook voor hen is.'

In Twente houdt de politie momenteel een proef met 'reprimandegesprekken' voor jonge wetovertreders. Als de Twentse proef slaagt, wil de PvdA wil deze gesprekken ook in Amsterdam invoeren.