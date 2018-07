Vijf jaar cel voor schietende Jumbo-overvaller

Een overvaller moet vijf jaar de cel in omdat hij niet alleen dreigde met een vuurwapen, maar er ook mee schoot toen hij eerder dit jaar toesloeg.

De 37-jarige man beroofde dinsdag 27 maart de Jumbo in Gein. Meteen bij binnenkomst trok hij zijn vuurwapen en schoot hij in het plafond. Hij dwong een kassamedewerkster om het geld uit haar lade in een plastic tas te doen en schoot toen nog eens twee keer in haar richting.

Toch besloten omstanders de man te achtervolgen toen hij ervandoor ging. Ook zij werden beschoten door de overvaller. Toegesnelde agenten besloten daarom op de man te schieten. Daarbij werd hij geraakt en kon hij vervolgens worden aangehouden.

De rechter besloot deze week dat de man vijf jaar de cel in moet en rekent hem zijn 'gewelddadige en zweer dreigende gedrag' zwaar aan. Overigens bleek het wapen van de man achteraf een start- of alarmpistool te zijn. Maar dat maakt de rechtbank niet uit.