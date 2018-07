Autoverhuurder leidt politie naar kluisrovers via gps-systeem

Vier mannen van tussen de 24 en 27 jaar hebben gevangenisstraffen gekregen tot 14 maanden voor het roven van een kluis uit een woning in Ridderkerk. In die kluis zat ruim 71.000 euro. De mannen werden op 30 december 2017 aangehouden na een tip van een Amsterdams autoverhuurbedrijf.

Bij de woninginbraak werd een Volkswagen Golf gebruikt die in Amsterdam gehuurd werd. Omdat de inbrekers wilden voorkomen dat het gps-systeem van de auto zou verhullen waar zij zich bevonden, probeerden de mannen een 'jammer' op de auto aan te sluiten. Die jammer had het gps-signaal moeten verstoren, maar liet juist een alarm afgaan bij de autoverhuurder.

240 km/u over N-wegen

De verhuurder dacht dat zijn auto gestolen werd en logde snel in op het gps-systeem. Hij belde direct de politie en gaf aan de telefoon steeds de locatie van de auto door. De auto was op dat moment in Ridderkerk, maar reed vervolgens richting Amsterdam. Tijdens die rit werd met snelheden tot 240 kilometer per uur over N-wegen geracet.

Op de A4 bij Alphen aan den Rijn wisten agenten aan te haken. Inmiddels hing ook een politiehelikopter in de lucht. De Golf reed in Alphen aan den Rijn een bedrijventerrein voor vrachtwagens op. De vier inzitten sprongen uit de auto en gingen er vandoor. De agenten die even later op het terrein aankwamen kregen hulp van hun collega's in de lucht. Twee kluisrovers lagen op het dak van een vrachtwagen, een van de mannen had zich verstopt onder een geparkeerd busje en de laatste inbreker werd al vluchtend opgepakt.

Tassen met drugs

Op de achterbank van de Golf stond de geroofde kluis. Ook vonden agenten twee breekijzers, een grote schroevendraaier en de jammer. Verder lagen er tassen met een flinke hoeveelheid drugs op de achterbank. Maar de Amsterdamse rechtbank heeft geoordeeld dat niet aangetoond is dat de mannen wisten van de drugs. De kluisrovers zijn daarom vrijgesproken van drugsbezit. Ook is niet aangetoond dat zij van plan waren de huurauto te stelen.