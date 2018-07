Klassieke Mercedes uit 1965 in voortuin geparkeerd in Noord

In Noord is een oldtimer-Mercedes uit 1965 in de voortuin van een woning terecht gekomen. Hoe dit is gebeurd, is niet bekend.

Het gebeurde rond 21.00 uur aan de Meeuwenlaan. Getuigen zeggen dat ze gierende banden hoorden. Voordat de klassieker in de tuin terecht kwam, zou hij een container hebben geramd.

Het tafereel zorgde voor veel bekijks in de buurt. 'Er verbazing en lichte hilariteit', zegt een getuige tegen AT5. Politie doet onderzoek bij de geïmproviseerde parkeerplaats.

Nieuw regime betaald parkeren in Oud-Noord roept wisselende reacties op. pic.twitter.com/k4qWktyu1a — Robert Brand (@robertcbrand) July 13, 2018