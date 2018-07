Minister vaart mee op GTST-boot tijdens Canal Parade

Ingrid van Engelshoven de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), vaart op 4 augustus mee op de Goede Tijden, Slechte Tijden-boot. Dat heet het Ministerie van OCW vandaag bekend gemaakt.

'Ik vind het geweldig dat ik samen met hen de boodschap mag uitdragen BE A HERO! In Goede Tijden én Slechte Tijden', zegt de minister in een tweet. Die tweet werd meteen gedeeld door het account van de populaire soap. 'Wauw! Niemand minder dan de minister van Emancipatie, vaart mee op onze #GTST-boot tijdens de #CanalParade in Amsterdam!'

De Canal Parade is het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. De Pride begint op 28 juli en duurt tot en met 5 augustus. Op die dag wordt er op de Dam een afsluitend concert gegeven. Gisteren maakte de organisatie bekend dat voormalig Spice Girls Mel C. een optreden geeft.