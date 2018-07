Lange Frans en Baas B weer bij elkaar? 'Dit is zeker een begin'

Lange Frans en Baas B hebben weer 'enigzins contact'. Dat vertelde Lange Frans vanmiddag in het radioprogramma 'The Friday Move' van BNR.

Het rapduo uit Diemen-Zuid scoorde begin deze eeuw hits met onder andere Het Land Van, Zinloos en Moppie. In 2009 gingen de twee uit elkaar, waarop Frans in financiële problemen raakte. Zijn toenmalige vrouw, Daniëlle, nam dat Baas B zo kwalijk, dat met ze haar moeder én met een pistool in haar kofferbak verhaal ging halen bij de rapper.

Maar nu zijn Lange Frans en Baas B dus weer in contact. 'We zitten een beetje te sms'en en zijn weer enigszins on speaking terms met elkaar', aldus Frans Frederiks, zoals Lange Frans echt heet.

Plannen voor een nieuw album van de twee zijn er nog niet. 'Maar ja, dit is zeker een begin.'