Frenkie de Jong: 'Ik denk dat ik nog een seizoen bij Ajax blijf'

Er is interesse vanuit het buitenland voor Frenkie de Jong. Maar waarschijnlijk blijft hij nog een jaartje in Amsterdam. Dat zegt de 21-jarige middenvelder tegen AT5.

'Ik vond mijzelf wel echt slecht vandaag', zegt De Jong na het verloren oefenduel tegen Anderlecht (1-3). Tegelijkertijd was de sfeer wel mooi in het Olympisch Stadion, vond hij. Maar zien we hem dit seizoen ook terug in de Johan Cruijff Arena? Er schijnt zelfs belangstelling te zijn van FC Barcelona in de middenvelder.

Lees ook: FC Barcelona zet geheim wapen in om Frenkie de Jong los te weken

'Ja, dat heb je goed gehoord ja', antwoordt De Jong lachend op vragen over de Catalaanse topclub. Maar details wil hij niet kwijt. 'Nah, daar moet je voor bij Marc Overmars zijn.'

De Jong krijgt dit seizoen sowieso concurrentie van Dušan Tadić op het middenveld. Daar komt Daley Blind misschien nog wel bij. Maar de strijd om een plekje in het eerste gaat hij graag aan. Want De Jong blijft bij Ajax. 'Dat kan ik niet beloven, natuurlijk. Maar zoals het er nu voorstaat wel. Ik denk dat ik dit seizoen nog wel bij Ajax blijf.'