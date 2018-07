Documentaire: Hoe I wanna be a hippy een wereldhit werd

Op en top Amsterdams en verantwoordelijk voor tál van gabberklassiekers. Maar écht wereldberoemd werd Mokum Records, dat dit jaar z'n 25e verjaardag viert, met een als grap bedoelde remix.

Die Flamman & Abraxas-remix van I wanna be a hippy van Technohead werd in 1995 een wereldwijde hit. Maar het zou uiteindelijk ook de boeken ingaan als één van de beroerdste ruildeals in de geschiedenis van de muziekindustrie, de geboorte van de Party Animals én het begin van het einde van het gabbertijdperk.

Jeroen Flamman en Jeff 'Abraxas' Porter blikken met Mokum Records-artiesten van het eerste uur dj Dano en Tellurian terug op de totstandkoming van de plaat. En MC Remsy keert terug naar het Vondelpark, waar hij schitterde in de legendarische clip van de plaat die in tientallen landen de hitlijsten domineerde.



20 juli viert Mokum Records z'n 25e verjaardag in de Panama.