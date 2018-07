'Waternet ontvangt kwijtscheldingsgegevens met veel vertraging van de gemeente'

De gemeente stuurt kwijtscheldingsgegevens voor de waterschapsbelasting met veel vertraging door naar Waternet. Dat stelt de SP, die verantwoordelijk wethouder Udo Kock om opheldering heeft gevraagd.

'De gemeente moet achterstanden bij de kwijtschelding van de waterschapsbelasting snel wegwerken. Amsterdamse minima krijgen nu aanmaningen of zelfs dwangbevelen in plaats van kwijtscheldingen', stelt SP-raadslid Tiers Bakker.

De socialisten in de gemeenteraad hebben meerdere meldingen uit de stad ontvangen over de situatie. Mensen die een kwijtschelding hebben aangevraagd moeten dit jaar langer dan normaal wachten voor goedkeuring. Ondertussen ontvangen zij van Waternet aanmaningen of zelfs dwangbevelen.

SP: snel oplossen

'Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet mensen met een kleine beurs ontzien. In plaats daarvan komen zij nu in de problemen. Dat moet snel worden opgelost', zegt Bakker.

Waternet laat in een reactie aan AT5 weten te willen wachten tot de wethouder met een reactie is gekomen op de vragen van Bakker.