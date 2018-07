Lil Kleine doet gooi naar wereldrecord selfies maken

Lil Kleine heeft gisteravond geprobeerd een nieuw wereldrecord te vestigen in de AFAS Live. Gedurende de show heeft de rapper gepoogd om het grootste aantal selfies op hetzelfde moment te maken.

In totaal waren er 6000 jongeren aanwezig in de Amsterdamse popzaal. Het huidige record staat op 4991 mensen die op hetzelfde moment een foto van zichzelf maken. Dit gebeurde op ruim drie jaar geleden tijdens een evenement in de Amerikaanse stad St. Louis.

Lil Kleine deed een poging het record te verbreken tijdens het jongerenfestival We Are The Future. Tijdens de show heeft de Amsterdammer een selfie gemaakt waarop alle selfiemakers in de zaal te zien zijn. Daarmee moet het de grootste selfie ter wereld zijn.

Of het record ook daadwerkelijk officieel verbroken is, is nog niet bekend.