Arrestatie na dood filmeditor Van Luijn op Mallorca

De man die filmmaker Wouter van Luijn met de auto naar het ziekenhuis heeft gebracht is aangehouden. Het zou niet een van de vier of vijf daders zijn. De Amsterdamse filmeditor overleed gisteren op het Spaanse eiland Mallorca. Van Luijn bleek te zijn doodgeslagen.

De bestuurder van de gehuurde auto heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd over wat er exact gebeurd zou zijn. De Volkswagen Tiguan is in beslag genomen voor onderzoek, schrijft het AD.

Volgens de lokale media denkt de politie dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden in de beruchte krottenwijk Son Banya. Na de vechtpartij, waarbij Van Luijn het bewustzijn verloor, zouden vier of vijf jongens uit de wijk hem hebben enkele honderden meters hebben meegevoerd en zijn lichaam bij een opslagplaats aan de donkere weg hebben achtergelaten.

Plaatselijke kranten schrijven vanmorgen ook dat autopsie zou hebben aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat de de filmmaker aan zijn verwondingen alleen zou zijn overleden; daarvoor zijn die niet ernstig genoeg.