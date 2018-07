Gewonden bij aanvaring tussen partyschip en rondvaartboot op het IJ

Een rondvaartboot en een partyschip zijn gisterenavond even na 18:00 uur met elkaar in aanvaring gekomen op het IJ achter het Centraal Station. Er zijn meerdere personen gewond geraakt.

Bij de aanvaring is in eerste instantie geen politie ter plaatse geweest, maar vielen wel gewonden. Hierna is het rondvaartschip doorgevaren en heeft het slachtoffers afgezet in het Open Havenfront, bij de Prins Hendrikkade. Deze zijn op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

Om goed onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de aanvaring zoekt de politie slachtoffers en getuigen. Zij kunnen bellen naar 0900-8844.