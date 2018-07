Politie: zeker twee daders betrokken bij liquidatiepoging De Pijp

De politie heeft vast kunnen stellen dat donderdagavond minimaal twee daders betrokken waren bij de liquidatiepoging in een horecagelegenheid aan de Dusartstraat nabij de Ceintuurbaan. Dat meldt een woordvoerder aan AT5.

De liquidatiepoging vond donderdagavond rond 18:50 uur plaats bij koffiezaak Today. Drie personen werden geraakt, waaronder één zwaargewonde die in de borst werd geraakt. De andere slachtoffers werden in het been en een arm geraakt.

Het zwaargewonde slachtoffer ligt nog steeds levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis. De daders waren in het zwart gekleed, stelt de politie nu na onderzoek.

Op last van burgemeester Halsema is gisteren de koffiezaak gesloten. De politie laat weten nog heel graag in contact te willen komen met mensen die getuigen zijn geweest bij het schietincident. Er is vooralsnog niemand aangehouden.