'We zijn geen freaks, we zijn de kleur van de stad. Blijf van ons af'

Zo'n 350 horecazaken in de stad hangen vandaag de regenboogvlag uit, en de A'DAM toren, Paradiso en de Melkweg zullen hun gevel in de kleuren van de regenboog hullen. Onder de noemer #westandtogether maakt de Amsterdamse horeca een statement tegen geweld en onverdraagzaamheid waar de LHBTI-gemeenschap steeds vaker mee te maken krijgt.

Inititiefnemer Donnie Bergsma, werkzaam in de homohoreca, maakte zelf mee hoe een mishandelde drag queen een bar binnenrende. 'Zij was als drag queen gekleed en in elkaar geslagen door drie jongens, wat ik heel erg vond. Mensen keken ernaar, die deden eigenlijk niks, ze werd uitgelachen. Ze kreeg het gevoel dat het haar schuld was, en dat raakte me heel erg.'

Mishandeling

Mede-organisator Diva Mayday is bevriend met de Amsterdamse drag queen Monique de la Fressange. Zij stond in de nacht van zaterdag 23 juni op een taxi te wachten toen ze door drie mannen werd aangevallen. Ze liep bij de mishandeling een hoop blauwe plekken en een gekneusde neus op. Mayday sprak het afgelopen jaar de gemeenteraad al toe om aandacht te vragen voor het toenemende homogeweld in de stad.

'Nobody cares'

Mayday: 'We staan vaker te demonstreren voor onszelf en dat vind ik te gek maar ik heb vaak het gevoel: nobody cares. Het idee om nu ook de reguliere horeca te mobiliseren om een statement te maken naar ons toe vind ik echt een tof idee. Daar wil ik mijn tijd en energie aan besteden. Dus we zijn iedereen gaan bellen en voordat we ze het hele verhaal verteld hadden zeiden ze: ja we doen mee.'

Iedereen moet zich veilig voelen

Eén van de deelnemers aan de actie is Dolly Gavan van Disco Dolly. 'Er gaat geen week voorbij waarin je niet leest dat er geweld wordt gepleegd. Dat er transgenders in elkaar worden geslagen is belachelijk. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de stad zich veilig voelt.'

De initiatiefnemers zijn verheugd dat de actie zo groot wordt opgepakt en dat ook de reguliere horeca meedoet. Bergsma: 'Wat er nu gebeurt is dat het hele volk opstaat en dat iedereen het voor elkaar opneemt.' Mayday: 'We zijn geen freaks, we zijn de kleur van de stad. En ook al vind je het niet leuk, kijk de andere kant op maar blijf van ons af.'