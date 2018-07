Toerist gewond na val uit raam hotel Rivierenbuurt, vermoedelijk drugs in het spel

Een toerist is gister aan het einde van de avond zwaargewond geraakt nadat hij uit het raam van hotel Flipper aan de Borssenburgstraat in de Rivierenbuurt was gevallen.

Dat meldt de politie. Volgens omstanders was het slachtoffer onder invloed van drugs en zou hij op straat hebben gelegen in zijn onderbroek en een hemd. Er lag veel glas op straat.

Onder andere het traumateam kwam ter plaatse. De gewonde is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand op dit moment is niks bekend.