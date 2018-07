Kapperszaak aan Jan Pieter Heijestraat beschoten: 'Het is een hardwerkende man'

Aan de Jan Pieter Heijestraat in Oud-West is afgelopen nacht een kapperszaak beschoten.

In een ruit van de zaak is een kogelgat te zien en de gevel is gedeeltelijk dichtgetimmerd. De politie bevestigt dat er inderdaad op de zaak geschoten is. 'Ik heb niet heel veel meer gezien dan dat ik thuis kwam om 1.30 uur. En dat het hier volledig afgezet was. Rood-wit lint en een stuk of vier, vijf politwagens, agenten met zaklampen door de stratenm, zoekend', zegt een getuige.

Een andere getuige is er best van geschrokken. 'Het is een hardwerkende man. En hij staat altijd open voor alle klanten. Het verbaast me dat ze dit bij hem hebben gedaan. Volgens mij zijn ze op het verkeerde adres.'

Verder is er nog weinig bekend. Ook of er opzet in het spel is, is niet bekend. De kapsalon is vandaag 'wegens omstandigheden' gesloten, zo staat er op een briefje op de deur.