Kapperszaak in Oud-West door kogel geraakt: 'Moet verdwaalde kogel zijn'

Aan de Jan Pieter Heijestraat in Oud-West is afgelopen nacht een kapperszaak door één of meerdere kogels geraakt.

In een ruit van de zaak is een kogelgat te zien en de gevel is gedeeltelijk dichtgetimmerd. De politie bevestigt dat er inderdaad op de zaak geschoten is. Eigenaar Hakim Khattouti is enorm geschrokken, zegt hij in een reactie tegen AT5. 'Ik kwam vanmorgen bij mijn zaak en zie die kapotte ruit, ik ben me kapot geschrokken.'

'Verdwaalde kogel'

Verder is er nog weinig bekend. Ook of er opzet in het spel is, is niet bekend. De eigenaar denkt dat er geen opzet in het spel is. 'Het moet een verdwaalde kogel zijn. Ik geloof echt niet dat er gericht op mijn zaak is geschoten.'

'Volledig afgezet'

Volgens een buurtbewoner stond de straat vannacht vol met politie. 'Ik heb niet heel veel meer gezien dan dat ik thuis kwam om 1.30 uur. En dat het hier volledig afgezet was. Rood-wit lint en een stuk of vier, vijf politiewagens, agenten met zaklampen door de straten, zoekend', zegt een getuige.

'Hardwerkende man'

Een andere getuige denkt ook dat het geen gerichte beschieting is. 'Het is een hardwerkende man. En hij staat altijd open voor alle klanten. Het verbaast me dat ze dit bij hem hebben gedaan. Volgens mij zijn ze op het verkeerde adres.'

De kapsalon is vandaag 'wegens omstandigheden' gesloten, zo staat er op een briefje op de deur. De eigenaar zegt morgen gewoon weer open te gaan.