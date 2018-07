Rivierenbuurt geteisterd door luizenpoep: 'Het wordt alleen maar erger'

Je maakt het vast weleens mee: je stapt op de fiets en je zit meteen met je handen aan de handvatten en met je billen aan het zadel vastgeplakt. De plakkerige laag op fietsen, scooters en auto's wordt veroorzaakt door de uitwerpselen van bladluizen.

De honing-achtige substantie is een typisch zomers verschijnsel, maar door de droogte in de stad is de plakkerigheid hardnekkiger dan andere jaren. 'Bij een regenbui spoelt die laag er meestal gewoon af, maar we hebben nu al weken geen regen', legt stadsecoloog Geert Timmermans uit. 'Daardoor wordt de laag steeds dikker en plakkeriger'.

Lindebladeren

De bladluizen leven met name op lindebladeren. In de Rivierenbuurt staan veel lindes, bijvoorbeeld boven geparkeerde auto's en fietsen. 'Je auto plakt inderdaad, en je blijft aan de handvaten en kratjes van je fiets plakken', aldus een bewoner van de Rooseveltlaan. 'Maar je merkt het ook bij onze hondjes. De blaadjes blijven aan de pootjes van de hondjes plakken en die nemen die hele zooi mee naar boven'.

Sopje over je auto

Heel veel kun je niet om doen om de plakkerigheid tegen te gaan, behalve regelmatig een sopje over je auto halen. 'En je kunt je auto natuurlijk het beste niet onder een linde parkeren', zegt Timmermans. 'Maar ja, we hebben niet zoveel parkeerplaatsen'.

Voorlopig zullen we nog wel even last hebben van de plakkerige laagjes. 'Het blijft nu nog twee weken droog, dus je zal het nu overal gaan zien en het wordt alleen nog maar erger'.