Boom Chicago viert 25-jarig jubileum met Seth Meyers in Carré

Comedygezelschap Boom Chicago bestaat 25 jaar en viert dat vanavond met een eenmalige show in Carré.

Hiervoor zijn veel bekende artiesten uit binnen- en buitenland opgetrommeld. Onder meer Arjen Lubach, Horace Cohen, Jelka van Houten en de voormalige Lama's Ruben van der Meer, Tijl Beckand en Ruben Nicolai treden op. Ook de beroemde Amerikaanse komiek Seth Meyers, die zijn carrière begon bij Boom Chicago, staat op de line-up.

Slecht idee

Boom Chicago werd in 1993 opgericht en groeide door de jaren heen uit tot een waar begrip onder zowel komieken als het publiek. Maar toen het Amerikaanse improvisatiegezelschap in de jaren '90 naar Amsterdam kwam, had de gemeente volgens oprichter Andrew Moskos weinig vertrouwen in het concept.



Moskos: 'Ze zeiden: jullie idee gaat nooit lukken. Nederlanders willen geen shows in het Engels zien, toeristen willen überhaupt geen shows zien. Jullie moeten subsidie krijgen om theater te maken, die gaan jullie nooit krijgen. Dus think twice about your plans.'



Van een klein achterzaaltje naar Carré

De komieken deden weinig met het advies van de gemeente en zetten hun plannen door. Ze begonnen een improvisatietheater in een klein achterzaaltje aan de Korte Leidse Dwarsstraat, in 2013 verhuisde Boom Chicago naar de Rozengracht. Vijf jaar later bereikte het gezelschap het 25-jarig bestaan, dat vanavond wordt grootschalig gevierd in Koninklijk Theater Carré.



Om in de toekomst nog meer én betere komieken voort te kunnen brengen start Boom Chicago binnenkort zijn eigen academy, waar aanstormende komieken de kans krijgen om zich te ontwikkelen.