Ombudsman woont tijdelijk op Wallen: 'Geschreeuw, getoeter en permanente stroom aan voorbijgangers'

Ombudsman Arre Zuurmond woont tijdelijk voor drie of vier dagen in de week op de Wallen. Hij heeft er een tijdelijke huurwoning zodat hij zelf kan ervaren hoe druk het er daadwerkelijk is.

In een rapport noemde de ombudsman de binnenstad eerder een 'urban jungle, waar de overheid onduldbaar afwezig is, waar het recht van de sterkste geldt'. Hij deed de scherpe uitlatingen naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat de extra maatregelen van de gemeente in de binnenstad niet merkbaar zijn voor de bewoners.

In 2016 werd het zogenaamde Binnenstad Offensief gestart. Er werden onder meer 140 extra handhavers ingezet rond de drukke uitgaanspleinen. In zijn laatste rapport zegt de ombudsman dat de situatie voor bewoners 'niet wezenlijk verbeterd is'.

Nu woont Zuurmond dus zelf voor drie tot vier dagen per week op de Wallen, zo zegt hij op Twitter. Hij zit in een tijdelijk huurhuisje met wat achterstallig onderhoud, zegt hij zelf. En meteen wordt hij al met de drukte geconfronteerd. 'De drukte en herrie is heftig. Constang geschreeuw, getoeter en een permanente stroom aan voorbijgangers. (...) Stag parties, muziek producerende mensen, af en toe een sirene, of een motor die veel te veel lawaai maakt.' En dan zit hij er pas 24 uur.

De overlast van uitgaanspubliek, horecagelegenheden en taxi's hebben al langer de focus van de ombudsman. Zo zat hij al eens 's nachts bij binnenstadbewoners thuis, liep hij mee met handhavers en voert hij gesprekken met bewoners. Hij concludeerde in 2016 al dat er in de binnenstad sprake is van 'indringende, meervoudige en onaanvaardbare overlast voor de bewoners.'

