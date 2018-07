Kwakugangers laten zien hoe je moet dansen: 'Het is een gave van God!'

Het Kwaku Summer Festival is vandaag losgebarsten en dat werd gevierd met veel eten, Parbo bier maar vooral heel veel dans.

Overal op het festivalterrein gooide bezoekers de heupen los, op allerlei verschillende muziekgenres. Het ging de bezoekers dan ook niet om het hanteren van één bepaalde dansstijl. 'Dansen heeft geen stijl, je moet alles kunnen dansen. Het is een gevoel van binnen.', vertelt een bezoeker voordat hij een demonstratie geeft. 'Het is een gave van God!'

Meer kont

Volgens een andere festivalganger is dat ook typisch Surinaams. 'Brazilianen hebben Samba in zich, Surinamers zijn wat dat betreft allround. Wij kunnen alle kanten op gaan, vanwege de verschillende invloeden in ons land.' Daar voegde hij nog een verschil aan toe: 'Surinaamse dames gebruiken meer kont.'



Kwaku-liefhebbers krijgen de komende weken nog veelvuldig de kans om een dansje te wagen in het Nelson Mandelapark. Het festival duurt in totaal vier weekenden en twee vrijdagavonden.



