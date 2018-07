Barack Obama spreekt in september in AFAS Live

Voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama komt in september naar de stad. Op vrijdag 28 september staat de 44e president van Amerika in AFAS Live voor een seminar.

Het congres - Forward Thinking genaamd - gaat over onderscheidend leiderschap. En daar kan Obama behoorlijk over meepraten als voormalig wereldleider. Obama zal het evenement afsluiten met een podiumgesprek.

De organisatie van het seminar maakt in de komende tijd nog meer namen bekend. 'Stuk voor stuk topexperts, die hun kennis op het gebied van snelle verandering en inspirerend leiderschap delen', belooft de organisatie op de site van AFAS Live. De keuze voor de evenementenhal is logisch, gezien AFAS één van de organisatoren is van het congres. Wie de oud-president wil zien spreken in Zuidoost moet wel even diep in de buidel tasten. Tickets voor het evenement kosten een kleine 1000 euro.

Toen hij nog president was bezocht Barack Obama al eens de stad. In 2014 bracht hij een bezoek aan het Rijksmuseum, voordat hij naar Den Haag ging voor een nucleaire top. Dochter Malia deed de stad twee jaar geleden nog aan en bezocht toen onder andere een kledingzaak in het centrum.

