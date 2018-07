Rechter: pluk haar niet de oorzaak van dure lekkage

Een oud-huurster van een appartement in West hoeft niets te betalen aan de verhuurder die haar aansprakelijk stelde voor lekkage.

De verhuurder stuurde haar een factuur van ruim 550 euro voor het verhelpen van een lekkage in het pand. Hij was ervan overtuigd dat de oorzaak lag in haar badkamer, maar volgens de rechtbank is daar onvoldoende bewijs voor. Er werd namelijk alleen maar een pluk haar uit het afvoerputje gevist.



De verhuurder wilde ook 170 euro zien voor het ruimen van afval uit het trappenhuis, dat de huurster daar zou hebben achtergelaten toen zij verhuisde. Maar volgens haar is zij alleen een plant vergeten mee te verhuizen. Ook die factuur hoeft zij, wederom wegens gebrek aan bewijs, niet te betalen.