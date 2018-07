Politievlogger Tess stopt met vloggen: 'Ik ben de balans kwijt'

Politievlogger Tess stopt er voorlopig mee. Dat heeft ze zelf bekend gemaakt in haar - voorlopig - laatste vlog.

Tess stopt met vloggen omdat volgens haar de balans tussen werk en privé zoek is geraakt de afgelopen tijd. 'Vloggen gaat veel tijd in zitten. Als ik bijvoorbeeld een dienst heb gehad waarbij ik heb gevlogd moet ik de camera's leeghalen, de beelden uitzoeken, alles editen. Wat ik écht ontzettend leuk vind, maar ik merkte gewoon dat er veel meer privétijd in ging zitten en dat ik die balans kwijt ben.'

Ruim een jaar geleden begon agent Tess met vloggen vanuit de locatie waar ze werkt: Zuidoost. Ze groeide uit tot één van de populairste politievloggers. De agent gaf ons in het afgelopen jaar vaak een interessant kijkje achter de schermen van haar politiewerk, van schietpartijen tot de Dodenherdenking.

Voor de fans is er nog hoop. 'Ik hoop dat het straks na de drukke zomermaanden toch anders is en dat ik toch weer kan beginnen. Maar ik kan er niet omheen draaien: het kost gewoon veel privétijd.' Voor wie nog terug wil kijken: haar YouTube-kanaal blijft uiteraard gewoon bestaan.