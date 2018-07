Vijf jaar cel voor overval Zuidoost: 'Cassières van dichtbij beschoten met startpistool'

Een 37-jarige man is tot vijf jaar cel veroordeeld voor een overval op een Jumbo in Gein, dat gebeurde in maart dit jaar. Daarbij schoot hij meerdere keren met een startpistool richting cassières.

Er was uiteindelijk een waarschuwingsschot en een gericht schot van de politie voor nodig om de overvaller te arresteren. Hij bleek ruim 2500 euro buit te hebben gemaakt.

Tijdens de zitting zei hij niets meer te kunnen herinneren van de overval, hij claimde dat er iets in zijn drankje moet zijn gedaan. Waar hij zich wel druk over maakte, waren de gevolgen van de politiekogel. 'Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag genomen', aldus de rechtbank.

Meerdere schoten

Toen de overvaller de Jumbo kwam binnenlopen loste hij een eerste schot met zijn startpistool richting het plafond . 'Op de beelden in het dossier is te zien dat het winkelende publiek onmiddellijk is weggerend. Caissières werden onder schot gehouden en konden geen kant op.' De man dwong de cassières geld in een plastic tas te doen.

'Om zijn eis kracht bij te zetten heeft verdachte tweemaal van korte afstand geschoten in de richting van een caissière, die heeft verklaard dat zij vreesde voor haar leven', zegt de rechtbank.

Het feit dat de man dit deed met een alarmpistool doet niets af aan de dreiging. 'Dat was ook precies de bedoeling van verdachte. De intensiteit van die geweldsdreiging rechtvaardigt een hogere straf.'