Dijks presenteert zich in Italië: 'It is not Dicks, it is Dijks'

De Italiaanse media hebben dit weekend ook kennis gemaakt met Mitchell Dijks. Tijdens een ellenlange persconferentie kreeg de voormalig Ajax-verdediger vragen over van alles op zich afgevuurd. HIj beantwoordde ze in een typisch 'Dijksiaans' Engels.

'Do you have hobbies?', was één van de prangende vragen. 'Ja, I have now a girlfriend, so be with her.' Dijks vertrok na een moeizaam seizoen bij Ajax waarbij toch nog onverwacht in de basisopstelling terechtkwam.

Maar na de komst van Nicolas Tagliafico en de terugkeer van Nick Viergever, leek Dijks' kans op speeltijd bij het eerste elftal van Ajax verkeken. Hij tekende in Italië voor vijf jaar.