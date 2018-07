73-jarige Bram wandelt 14 marathons per maand: 'Door tot ik erbij neerval'

Hij werd acht jaar geleden getroffen door een hartaanval en de nu 73-jarige Bram van der Stelt uit Noord besloot ondanks de gevolgen dagelijks te blijven wandelen. En dat stukje wandelen werd een maandelijkse 600 kilometer

'ik doe het voor mijn gezondheid. Er was een periode dat ik moeilijk kon lopen maar nu loop ik vele kilometers, zo'n 600 per maand', zegt Bram. De dagelijkse 20 kilometer worden opgedeeld in etappes.

''s Ochtends rond een uur of tien doe ik mijn eerste rondje. Dan eet ik een bakje yoghurt met fruit en ga ik mijn tweede rondje lopen', zegt Bram. 'Dan staat de koffie klaar, doe ik een bakkie en is het tijd voor het derde rondje. Soms doe ik nog een vierde of zelfs een vijfde.' Hoelang hij het gaat volhouden? 'Tot ik erbij neerval.'