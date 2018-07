Standbeeld Floor Wibaut naar nieuwe plek gebracht

Het bronzen beeld van oud-wethouder van Amsterdam Floor Wibaut is op zijn nieuwe plek neergezet. Het beeld stond de afgelopen negen jaar in een hoekje op het Rhijnspoorplein, tot grote ergenis van kunstenaar Hans van Houwelingen.

Hij startte daarom drie jaar geleden alweer een initiatief om een nieuwe plek te zoeken voor de beroemde wethouder. Vanaf vandaag staat het metershoge beeld in de middenberm van de Wibautstraat.

'Wibaut was een groot man en speelde een cruciale rol in de woningbouw voor arbeiders. Hij verdient een monument op een waardige plek', zei Van Houwelingen in januari al in Het Parool. Hij was wethouder van 1914 tot 1927 en van 1929 tot 1931, een periode waarin hij ook wel de Onderkoning van Amsterdam werd genoemd.

Met de slogan 'Wie bouwt? Wibaut!' maakte hij zich vooral sterk voor volkshuisvesting voor arbeiders. In 1967 werd het standbeeld van Wibaut in de al naar hem vernoemde straat voor een naar hem vernoemd gebouw onthuld.

Het Wibauthuis werd in 2007 gesloopt waarna het standbeeld naar zijn tijdelijkse plek op Rhijnspoorplein werd verplaatst. Nu staat het weer fier en prominent in zijn straat.