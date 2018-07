Beveiligers VU op de bres voor loonsverhoging: "Nul procent, dat accepteren ze gewoon niet"

Beveiligers van de Vrije Universiteit voeren vanaf morgen een week lang actie om loonsverhoging af te dwingen. De acties volgen op stukgelopen cao-onderhandelingen, waarin werkgevers van de circa 30.000 beveiligers in Nederland voor 2018 'een loonsverhoging van nul procent' boden.

Vakbond CNV laat weten dat bezoekers en medewerkers van de VU vanaf morgenochtend 'een week lang hinder kunnen ondervinden' van stiptheidsacties van de beveiligers. Tijdens de actieweek houden beveiligers zich strikt aan de werkinstructies, bijvoorbeeld bij de het afhandelen van telefoontjes en de sluitingstijden van de gebouwen.

De groep VU-beveiligers is niet de eerste die in actie komt tegen het uitblijven van loonsverhoging. Afgelopen maanden hielden beveiligers op Schiphol een stiptheidsactie van een uur. Door die actie ontstonden langere rijen, waarmee de beveiligers hun werkgever G4S Airport Security wilden bewegen een loonsverhoging door te voeren.

'We merken op steeds meer plekken in het land onvrede onder de beveiligers', zegt Erik Maas van CNV. 'Ik verwacht dat er op steeds meer plekken beveiligers een signaal gaan afgeven. Nul procent dit jaar, dat accepteren ze gewoon niet.' De laatste keer dat beveiligers loonverhoging kregen was in januari 2017, inmiddels meer dan anderhalf jaar geleden.

Behalve een loonsverhoging willen de beveiligers ook afspraken maken over betere roosters.