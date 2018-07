Tropenmuseum belicht maatschappelijke thema's met persoonlijke verhalen: 'Dit is wie ik ben'

Achter ogenschijnlijk triviale voorwerpen gaan soms bijzondere verhalen schuil. Met de nieuwste tentoonstelling Things That Matter belicht het Tropenmuseum aan de hand van persoonlijke objecten en verhalen maatschappelijke thema's als migratie en klimaatverandering.

In het museum zijn tien paviljoens geplaatst, waarin aan de hand van objecten uit alle windstreken uiteenlopende thema's worden belicht en persoonlijke verhalen worden verteld. Zo staat in een van de huisjes een mandje dat is gemaakt op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan. De dichter aan wie het mandje toebehoort, legt de bezoeker in dichtvorm uit dat die mandjes dreigen te verdwijnen, net als de archipel zelf.

Dat heeft alles te maken met de zeespiegelstijging. Bij een wereldwijde temperatuurstijging van twee graden of meer zal de oceaan de eilandengroep verzwelgen, en daarmee ook de pandanusbomen, die alleen op de eilandengroep groeien en gebruikt worden voor de productie van de mandjes.

Afrikaanse garderobe

Een ander verhaal is dat over het leven en het werk van fotografe Coco Plooijer, wiens roots in de Zaanstreek én in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos liggen. Behalve foto's en video's wordt een deel van haar Afrikaanse garderobe geëxposeerd.

Ze vertelt dat ze haar kroeshaar vroeger vaal stijl droeg, 'omdat ik dacht dat dat mooier was, of de norm was'. De laatste jaren legt ze steeds vaker nadruk op haar Afrikaanse achtergrond, door Nigeriaanse kleding te dragen haar haardos in volle glorie te tonen. 'Op een gegeven moment dacht ik: nee, dit is wie ik ben en ik vind het heel mooi. Dat is voor mij een manier om uit te dragen waar ik vandaan kom.'

Migrantenachtergrond

Het verhaal van Coco staat volgens het Tropenmuseum symbool voor het leven van veel jonge Amsterdammers met een migrantenachtergrond. "Er was een tijd dat migranten leerden dat ze zich moesten aanpassen en niet moesten opvallen', vertelt samensteller Rik Herder. 'Maar de jongere generatie zegt: ik ben trots op waar ik vandaan kom, dat hoef ik niet te verstoppen. Sterker nog, ik laat het gewoon zien.'

Benieuwd naar wat de tentoonstelling nog meer te bieden heeft? Haasten is niet nodig, want de expositie is naar verwachting de komende vijf jaar te bezoeken.